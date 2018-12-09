Берни Экклстоун: "Руководство "Формулы-1" слишком спешит с введением новых трасс"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун считает, что городской гонки в Майами не будет. По его словам, новое руководство "Формулы-1" слишком торопится с введением новых трасс.

– Думаю, этой гонки никогда не будет, – цитирует Grand Prix Экклстоуна. – Новое руководство слишком спешит с этими новыми трассами. Когда они пришли, сказали, что у них будет 25 гонок в году, шесть из них – в Америке. Но они не знают, как это делается.

Несколько лет назад мы уже думали о гонке в Лондоне. Но слишком много ограничений, это слишком сложно.