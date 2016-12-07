21:08 | ФОРМУЛА-1

Берни Экклстоун: "Росберг - просто чемпион мира, ничего более"

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Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун признался, что не причисляет действующего чемпиона мира Нико Росберга к великим гонщикам. Напомним, что после сезона-2016 немецкий пилот объявил об уходе из "Королевских гонок". Ранее Экклстоун признавался, что хотел победы в чемпионате своего соотечественника Льюиса Хэмилтона, а не Росберга.

 
Нико РОСБЕРГ.Нико Росберг шокировал "Формулу-1"

– Я бы сказал, что Нико – просто чемпион мира и ничего более, – цитирует Autosport Экклстоуна. – Тем не менее, он довольно популярный гонщик, пускай и не так сильно, как Льюис. Поэтому его уход явно не на руку "Формуле-1".

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38774-berni-ekklstoun-rosberg-prosto-chempion-mira-nichego-bolee

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