Берни Экклстоун: "Раньше люди знали, что на трассе "Формулы-1" кто-то может погибнуть"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун отметил, что организаторы гонки добились хороших успехов в области безопасности на трассе. Кроме того, Экклстоун настаивает, что вокруг трассы должны появиться своеобразные экраны, которые закрыли бы трассу от зрителей при авариях.

– Раньше люди приходили на гонку и понимали, что кто-то из гонщиков может погибнуть, – приводит Sky Sports слова Экклстоуна. – Сегодня мы уверены, что такого больше не произойдет. Меня все критиковали, когда я предложил поставить стены вдоль трассы, а сегодня все говорят о необходимости соблюдения границ трассы. Такая мера могла бы помочь нам.

При авариях нужно, чтобы зрителей закрывали экраны, а к гонщикам приезжала "скорая помощь". Его бы отвозили в госпиталь, а только потом объявляли, что все в порядке. Это шоу, и людям такое нравится.