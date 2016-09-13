Берни Экклстоун: "Прост был лучше Шумахера и Сенны"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун назвал лучшего пилота "Королевских гонок" в истории. По его мнению, им был четырехкратный чемпион мира Ален Прост.

– Трудно выбрать, – цитирует Marca 85-летнего британца. – Но если бы мне пришлось выбирать единственного, то я, наверное, назвал бы Проста. Он был лучше Шумахера или Сенны. Михаэлю очень помогала команда, то же самое порой было у Сенны. Но у Проста никогда не было таких привилегий. У него всегда были сильные конкуренты. Даже в своей команде.