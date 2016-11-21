Берни Экклстоун: "Мы не хотим терять Сингапур"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун отметил, что его слова относительно возможного ухода "Гран-при Сингапура" из календаря были вырваны из контекста. Он ранее нелестно высказался об организаторах этапа в Сингапуре, которые хотят отказаться от проведения гонок "Формулы-1".

– Все рады, что у нас есть "Гран-при Сингапура", – цитирует Straits Times Экклстоуна. – Мы не хотим терять Сингапур. Мои слова были вырваны из контекста. Я лишь хотел сказать, что никакое решение еще не принято. Переговоры продолжаются. Уверен, что до конца года мы закроем все контрактные вопросы.