16:35 | ФОРМУЛА-1

Берни Экклстоун: "Может случиться, что "Мерседес" или "Феррари" покинут "Формулу-1"

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Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун подтвердил, что Сингапур не хочет продлевать контракт на проведение гонок. Также он не исключил, что чемпионат могут в ближайшие годы покинуть и крупные команды.

– Может случиться так, что "Мерседес" или "Феррари" уйдут, – цитирует Motorsport Экклстоуна. – Мы должны понимать, что производители рано или поздно уходят из гонок. Так было с "Хондой", "Тойотой". Они получили кое-что от "Формулы-1" и ушли. То же касается и организаторов. Мы многое сделали для Сингапура, хотя и он нам дал многое. Он стал не просто перевалочным пунктом. Теперь там считают, что цель достигнута, можно остановиться.

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