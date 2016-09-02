Берни Экклстоун: "Монца останется в "Формуле-1" еще на три года"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун подтвердил, что стороны согласовали подписание трехлетнего контракта с организаторами гонки в Монце. Договор будет действовать до конца 2019 года.

– К сожалению, мы не можем подписать контракт здесь, но важнее всего то, что мы договорились обо всем с адвокатами и уладили все детали, – цитирует Autosport Экклстоуна. – Я никогда не был противником проведения гонок в Монце. Контракт будет оформлен на три года, однако я надеюсь, что мы будем выступать здесь на протяжении 100 лет.

Напомним, что Монца принимает "Гран-при Италии" с 1950 года. Единственным исключением был сезон-1980, когда итальянский этап принимала Имола.