12:50 | ФОРМУЛА-1

Берни Экклстоун: "Мерседес" помогал "Феррари", чтобы итальянцы увереннее справлялись с аутсайдерами"

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Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун заявил, что "Мерседес" предоставляет определенную информацию "Феррари". По информации британца, со "Скудерией" контактировал руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф.

– Я думаю, они хотели, чтобы "Феррари" чуточку сильнее и увереннее справлялась с командами, находящимися ниже, – цитирует Autosport Экклстоуна. – В "Феррари" остались довольны этой информацией. Они получили много данных от "Мерседеса". Вольфф опроверг эту информацию? В нашем деле вся информация состоит из слухов. Тото говорит, что "Мерседес" не помогал "Феррари", значит, они не помогали им – это очевидно. Он говорит правду. Я говорю лишь то, о чем слышал. Более того, это даже хорошо, что они помогали им. Наверное, "Мерседес" должен был даже немного больше помочь "Феррари".

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36408-ekklstoun-schitaet-chto-mercedes-pomogala-ferrari

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