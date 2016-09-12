Берни Экклстоун: "Мерседес" помогал "Феррари", чтобы итальянцы увереннее справлялись с аутсайдерами"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун заявил, что "Мерседес" предоставляет определенную информацию "Феррари". По информации британца, со "Скудерией" контактировал руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф.

– Я думаю, они хотели, чтобы "Феррари" чуточку сильнее и увереннее справлялась с командами, находящимися ниже, – цитирует Autosport Экклстоуна. – В "Феррари" остались довольны этой информацией. Они получили много данных от "Мерседеса". Вольфф опроверг эту информацию? В нашем деле вся информация состоит из слухов. Тото говорит, что "Мерседес" не помогал "Феррари", значит, они не помогали им – это очевидно. Он говорит правду. Я говорю лишь то, о чем слышал. Более того, это даже хорошо, что они помогали им. Наверное, "Мерседес" должен был даже немного больше помочь "Феррари".