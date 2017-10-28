Берни Экклстоун: "Мерседес" мог передать "Феррари" некоторые технологии"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун считает, что "Мерседес" мог помочь "Феррари" перед нынешним сезоном, чтобы сделать ее более конкурентоспособной. Первую часть сезона итальянская команда провела мощно, а Себастьян Феттель долго лидировал в общем зачете.

– Никто не ожидал, что "Феррари" будет такой конкурентоспособной в начале сезона, – цитирует La Repubblica Экклстоуна. – Мне очевидно, что этой команде помогли в разработке двигателя. "Мерседес" помог "Феррари". Он доминировал три года до этого, и явно в его интересах было возродить какого-то конкурента, потому что победы над "Заубером" выгодно не продашь. А победа над "Феррари" – это мощно. Я не утверждаю, что так и было. Но так могло быть. Раньше подобное случалось. Даже правильно, если вдруг "Мерседес" решил часть технологий передать "Феррари".