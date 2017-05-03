Берни Экклстоун: "Феррари" возвращается в борьбу. Болельщики устали от доминирования "Мерседеса"

Многолетний генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун выразил мнение, что Себастьян Феттель и "Феррари" смогут навязать борьбу Льюису Хэмилтону на "Мерседесе". На данный момент Феттель лидирует в зачете сезона с 86 очками, Хэмилтон с 73 баллами идет вторым.

– Мне кажется, что Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон будут бороться за первое место, - цитируют "Известия" Экклстоуна. - Это будет очень интересная борьба. В этом году команда "Феррари" по-настоящему возвращается в борьбу за высшие места, и это очень хорошая новость. Болельщики "Формулы-1" устали от доминирования "Мерседеса" в последние годы. Обострение конкуренции позволит всем промоутерам продавать гораздо больше билетов на свои "Гран-при".