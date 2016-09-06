21:03 | ФОРМУЛА-1

Берни Экклстоун: "Феррари" по-прежнему является лицом "Формулы-1"

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Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун высказал мнение, что "Феррари" по-прежнему является главным брендом "королевских гонок". Отметим, что последний раз пилот "Скудерии" становился чемпионом мира в 2007 году. Победу тогда одержал Кими Райкконен.

– Справедливости ради, нужно отметить, что "Феррари" является лицом "Формулы-1", – цитирует Marca Экклстоуна. – Если сейчас спросить у людей на улице, что первым приходит им в голову при упоминании гонок, они ответят "Феррари". И это несмотря на то, что команда почти 10 лет назад завоевывала свой последний титул.

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