Берни Экклстоун: "Феррари" может прожить без "Формулы-1", но не наоборот"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун считает, что боссы гоночной серии должны всерьез отнестись к угрозам со стороны "Феррари". Глава итальянской компании Серджо Маркьонне намекнул, что "Феррари" может уйти из "Формулы-1", если ее руководство не будет соблюдать интересы команд.

– Если бы боссом "Феррари" оставался Лука ди Монтедземоло, мы бы не восприняли такую угрозу всерьез, поскольку гонки все равно были частью жизни Луки, – цитирует Auto Motor und Sport Экклстоуна. – А Серджо вполне может прожить без "Формулы-1". Его интересует только бизнес. Его задача – показать акционерам "Феррари" хорошие коммерческие результаты. Если ему не понравится развитие "Формулы-1", он уйдет. Боюсь, что "Феррари" сможет прожить без "Формулы-1", но не наоборот.