Берни Экклстоун: "Думаю, доминирование Хэмилтона в следующем сезоне навредит всем"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун надеется, что в следующем году Льюис Хэмилтон не будет доминировать. По его словам, превосходство британца над остальными навредит "Формуле-1".

– Полагаю, никто не захочет покупать билеты на гонку, зная, что Хэмилтон со старта уйдет в отрыв, – цитирует Sky Sports Экклстоуна. – Это было бы плохо для всех, включая самого Льюиса. Наверняка он хочет борьбы. Не думаю, что кто-то из потенциальных новичков "Мерседеса" будет способен составить конкуренцию Хэмилтону. Возможно, Ферстаппен на "Ред Булле" бросит ему вызов. Проблема только в том, что у "Мерседеса" лучшая машина.