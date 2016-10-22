Берни Экклстоун: "Для "Формулы-1" будет лучше, если титул выиграет Хэмилтон, а не Росберг"

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун в очередной раз заявил, что для популяризации и имиджа гонок выгодна победа пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона в общем зачете. Британец считает, что безупречная репутация Нико Росберга не подогревает интерес публики к гонкам, в отличие от яркого и харизматичного Хэмилтона.

– Если титул выиграет Нико, это будет огромное достижение для него и для "Мерседеса", – цитирует Autosport Экклстоуна. – Но я не уверен, что это поможет спорту, так как о Росберге нечего писать. Его чемпионство не поможет увеличить число фанатов "Формуле-1" в Германии. Тут нужен кто-то вроде Льюиса.

Я бы позволял Хэмилтону делать все, что ему захочется. Дайте ему быть собой. Я бы помог ему, если бы у меня была такая возможность. Он бы не ходил на пресс-конференции, если бы не был обязан делать это. Но он обязан их посещать. Если бы он пропустил пресс-конференцию, его могли бы отодвинуть в хвост стартовой решетки в качестве наказания.

Нужно признать, что Льюису в этот раз будет трудно завоевать титул. Ему нужно не только выигрывать гонки, но и надеяться на то, что у Нико будут проблемы с машиной.

Берни Экклстоун: "Хэмилтон станет чемпионом мира-2016. Он – лучшее, что случилось с "Формулой-1" за долгое время"