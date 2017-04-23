Берни Экклстоун: "Чувствую себя в "Формуле-1" наемным убийцей, в пистолете которого нет пуль"

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун не понимает, какое положение занимает сейчас в "Королевских гонках", хотя боссы проекта назначили его почетным руководителем. Место 86-летнего Экклстоуна занял Чейз Кэрри.

– Не знаю, какое положение я сейчас занимаю в "Формуле-1", – цитирует F1i Экклстоуна. – Чувствую себя наемным убийцей, в пистолете которого нет пуль. Но у меня достаточно денег, чтобы купить пули. Суть проблемы в том, что когда вы хотите убить животное, вы должны сделать это, а не ранить его. Но все зависит от того, какой смысл люди захотят увидеть в этих словах.

Проблема "Формулы-1" в последние годы заключалась в том, что мы не видели конкуренции, в этом же сезоне соперничество намечается. Я считаю, что пора избавляться от многих глупых правил, которые мешают пилотам. Чемпионат превратился в состязания инженеров, а между тем, вся слава и все победы должны быть заслугой гонщиков.

Выиграют ли "Феррари" в этом году чемпионат? Я не должен так говорить, но мне бы хотелось этого, однако я думаю, что у них не получится.

За "Феррари" в этом сезоне выступают Себастьян Феттель и Кими Райкконен, после трех гонок они занимают первое и четвертое места в личном зачете соответственно.