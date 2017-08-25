Баттон проведет полный гоночный сезон в 2018 году

Чемпион "Формулы-1" 2009 года Дженсон Баттон планирует вернуться к полноценным выступлениям в 2018 году. Пилот покинул гонки в конце прошлого сезона и сейчас находится в отпуске. Он имеет опцию возвращения в свою бывшую команду "Макларен" в следующем году, если Фернандо Алонсо решит уйти из команды по истечении срока действия контракта.

Отметим, что в ближайший уик-энд Баттон выступит в японской серии Super GT в гонке "1000 км Сузуки".

– Я определенно проведу где-то полный сезон в следующем году. Я еще не знаю, буду ли выступать здесь, в Америке или где-то еще, – приводит Autosport слова Баттона. – Но переговоры уже идут, так что посмотрим, как пройдут выходные. Если все будет хорошо и я буду доволен, тогда, возможно, я буду выступать здесь в следующем году.