Баттон предлагает сократить время гонок "Формулы-1"

Пилот "Макларена" Дженсон Баттон отметил, что руководству "Формулы-1" необходимо задуматься о привлечении к соревнованиям молодой аудитории. По его словам, помочь в этом может сокращение времени проведения гонок.

- Есть болельщики, которые наблюдают за "Формулой-1" уже 10 или 20 лет и продолжают сомтреть гонки полностью, - приводит Autosport слова Баттона. - Но этого нельзя сказать о молодых поклонниках. Они не могут смотреть "Гран-при" по полтора часа. Мы должны привлечь их внимание. Они как дети - не могут сидеть и слишком долго заниматься одним и тем же. Я тоже активный и не могу высидеть у телевизора полтора часа, чтобы посмотреть фильм.

"Формула-1" - это "Формула-1". Такие изменения могут назвать позорными, потому что так было всегда. Когда я смотрю гонки, то мне это интересно. Другие люди могут сказать, что за полтора часа было только десять минут активности. И этого им недостаточно. Сейчас интересны более "короткие" виды спорта. Например, я никогда не смотрел полностью гонки "Тур де Франс", а лишь последние десять минут. Нужно привлекать молодую аудиторию, но как это сделать - очень сложный вопрос.