Популярный ринг-анонсер Майкл Баффер станет ведущим "Гран-при США", сообщает BoxingScene. По информации источника, владельцы королевских гонок таким образом хотят повысить интерес местной публики к гонкам.

- Настало время познакомиться с лучшими гонщиками мира, - сказал Баффер. - Они - звезды шоу, а я хочу наполнить их сердца адреналином и энергией до того, как заведутся моторы и все они подготовятся к гонке.

Напомним, Баффер известен в мире бокса коронной фразой "Let's get ready to rumble".

"Гран-при США" пройдет в Остине с 20 по 22 октября.