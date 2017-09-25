"Астон Мартин" стал титульным спонсором "Ред Булла"

"Ред Булл" и "Астон Мартин" объявили о расширении сотрудничества. С 2018 года британская компания будет титульным спонсором австрийской "конюшни".
Со следующего сезона команда будет называться Aston Martin Red Bull Racing. В пресс-релизе отмечается, что британский производитель не собирается становится поставщиком моторов, если стоимость и время работы на динамометрических стендах не будут ограничены.
Driving future innovation. The Team confirms @AstonMartin as title partner from 2018! 👉 https://t.co/SPiMK4QKIC #F1 pic.twitter.com/ijgCC8nbZs– Red Bull Racing (@redbullracing) 25 сентября 2017 г.
Millwall82
Предатели! А как же поддержка Макларена? В непростое для земляков время. В том числе и финансовом. Ну или Уильямс например. Зачем австрияк газированных поддерживать?
18:28