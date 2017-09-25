"Астон Мартин" стал титульным спонсором "Ред Булла"

"Ред Булл" и "Астон Мартин" объявили о расширении сотрудничества. С 2018 года британская компания будет титульным спонсором австрийской "конюшни".

Со следующего сезона команда будет называться Aston Martin Red Bull Racing. В пресс-релизе отмечается, что британский производитель не собирается становится поставщиком моторов, если стоимость и время работы на динамометрических стендах не будут ограничены.