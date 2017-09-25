Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:23 | Формула-1

"Астон Мартин" стал титульным спонсором "Ред Булла"

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"Ред Булл" и "Астон Мартин" объявили о расширении сотрудничества. С 2018 года британская компания будет титульным спонсором австрийской "конюшни".

Со следующего сезона команда будет называться Aston Martin Red Bull Racing. В пресс-релизе отмечается, что британский производитель не собирается становится поставщиком моторов, если стоимость и время работы на динамометрических стендах не будут ограничены.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Предатели! А как же поддержка Макларена? В непростое для земляков время. В том числе и финансовом. Ну или Уильямс например. Зачем австрияк газированных поддерживать?

18:28