Арривабене пристыдил технического директора "Мерседеса"

Глава "Феррари" Маурицио Арривабене был возмущен словами технического директора "Мерседеса" Джеймса Эллисона. Глава немецкой команды Тото Вольфф сказал, что Эллисон, ранее работавший в "Феррари", намекнул, будто Кими Райкконен мог врезаться в Льюиса Хэмилтона на "Гран-при Великобритании" либо специально, либо из-за некомпетентности.

– Если Эллисон на самом деле это сказал, ему должно быть стыдно, – цитирует Sky Italia Арривабене. – Он много лет работал в "Феррари" и должен был набраться ума. Они хотят нам показать, как быть джентльменами, а сами не знают, как это.

И кто точно некомпетентен? Кими? Об это может судить тот, кто сам бывал в таких ситуациях. Я приму слова от Жака Вильнева, потому что он сам был раньше пилотом, но от этого типа точно нет.