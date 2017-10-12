Арривабене может покинуть пост руководителя "Феррари"

Руководитель "Феррари" Маурицио Арривабене может покинуть команду по окончании сезона. Как сообщает Bild, руководство концерна недовольно тем, как команда проводит конец нынешнего сезона – "Феррари" упустила инициативу в гонке за чемпионство: лидировавший в общем зачете Себастьян Феттель сейчас отстает от Льюиса Хэмилтона на 59 очков.

Арривабене возглавил "Феррари" в 2014 году, провел ряд реформ, и с начала нынешнего сезона команда выглядела убедительно на фоне "Мерседеса", однако последовавший спад не устроил боссов концерна.