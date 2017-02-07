Ариф Рахимов: "Гонка в Баку скучна? Первая гонка в Сочи тоже была скучной"

Промоутер "Гран-при Азербайджана" Ариф Рахимов отметил рост интереса к гонке в Баку по сравнению с прошлым годом. Он связывает это с тем, что в 2017 году азербайджанский этап не будет совпадать с гонкой "24 часа Ле Мана", как это было в прошлом сезоне.

– Здорово, что больше внимания СМИ и зрителей будет приковано к Азербайджану, – цитирует Motorsport Рахимова. – В прошлом году многие увидели нашу гонку по телевизору, она получилась привлекательной. И мы рады, что теперь зрителям не придется выбирать между двумя сериями. В прошлом сезоне "Ле Ман" увлек многие СМИ. Это же большое событие. Еще радует, что у нас перед этапом будет больше времени на подготовку, чем в прошлом году. Сейчас мы продали билетов в пять раз больше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.

Я бы не сказал, что гонка в Баку скучна. Первый сезон в Сочи тоже был скучным. Не было ни одной аварии, ничего интересного. Я не говорю, что трасса скучна. Она замечательная. Просто гонка вышла спокойной. То же самое и у нас. Зато в следующем году это было великолепное шоу в России. Это было связано с уверенностью пилотов. Трасса у нас очень жесткая, не прощает ошибок, она узкая.