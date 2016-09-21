Apple хочет купить "Макларен"

IT-гигант Apple ведет переговоры о покупке McLaren Technology Group, которая производит суперкары и владеет командой "Формулы-1". Как сообщает Financial Times, Apple хочет либо купить корпорацию, либо инвестировать в нее. В планах IT-гиганта развитие собственной программы электромобилей, поэтому сотрудничество с "Маклареном" кажется перспективным. Сумма сделки может составить 1,5 или 2 миллиарда долларов.
Алый Дракон
На другом ресурсе написано, что стоимость оценивается в 1 млрд евро. ...Для "Эппл", в сущности, деньги не очень большие - они тут давеча попали на штраф в Ирландии то ли на 12, то ли на 18 млрд евро, и для них это стало "неприятным моментом" )))... Рано рассуждать, хорошо это может быть для "Макларена" или плохо - производители айфонов по части сторонних проектов мечутся из стороны в сторону, как лист по ветру, и, даже, если и купят легендарную команду, возникает вопрос - надолго ли их хватит?... Второй момент - они, скорее всего, посадят за руль американского пилота. Вандорн-то наверняка останется - за ним будущее, и он очень подходит под философию "Эппл" - молодой, современный, амбициозный и талантливый. ...Так что Алонсо, видимо, придется попрощаться с Ф-1 через год. Среди американских же пилотов сейчас нет личностей калибра Андретти, так что в этом плане все сложно... Не сажать же в кокпит Росси, в конце концов ?!))... В принципе, да, возможно и возвращение "блудного сына", если "сынок" увидит, что его "альма матер" готова бороться за чемпионство ))) А уж по степени пропитанности гламуром Хэму в паддоке равных нет ))) А это еще одно качество, на которое "Эппл" любит обращать внимание ))...
23:37 21 сентября
aastone
сразу хэмилтон вернется и сделает камминг-аут))
23:05 21 сентября