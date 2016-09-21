Apple хочет купить "Макларен"

IT-гигант Apple ведет переговоры о покупке McLaren Technology Group, которая производит суперкары и владеет командой "Формулы-1". Как сообщает Financial Times, Apple хочет либо купить корпорацию, либо инвестировать в нее. В планах IT-гиганта развитие собственной программы электромобилей, поэтому сотрудничество с "Маклареном" кажется перспективным. Сумма сделки может составить 1,5 или 2 миллиарда долларов.