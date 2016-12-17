Антимонопольные органы одобрили покупку большинства акций "Формулы-1" американской компанией

Компания Liberty Media получила разрешение от антимонопольных органов на покупку дополнительных акций "Формулы-1". Это одобрение было необходимым условием для завершения сделки по приобретению бренда. Как сообщает Autosport, Liberty Media планирует стать крупнейшим акционером "Формулы-1", купив акции у ряда держателей, включая CVC Capital Partners. На данный момент в руках американской компании 19,1 процента акций.

Следующим шагом на пути к завершению сделки будет собрание акционеров Liberty Media, которое состоится 17 января. Они должны одобрить покупку. А закроется сделка к концу первого квартала 2017 года.