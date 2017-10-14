Амстердам и Роттердам не хотят видеть у себя уличную гонку Формулы-1

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес заявил, что рассматривается возможность организации уличной гонки в одном из городов Голландии - Амстердаме или Роттердаме. Официальные лица городов не заинтересованы в проведении гонки, сообщает Autosport.

- Автогонки должны проводиться на специальных трассах, а не в историческом центре города, - ответили представители амстердамского муниципалитета.

- С нами никто не говорил об этом. Впрочем, проведение гонки в ближайшие три года невозможно в связи с реконструкцией. Организации подобного мероприятия вызывает сомнения, учитывая шум и вред, который гонка наносит экологии, - отметил представитель Роттердама.