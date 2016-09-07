Американская корпорация подтвердила приобретение 18,7 процента акций "Формулы-1"

Американская корпорация Liberty Media подтвердила приобретение доли акций "Формулы-1" в размере 18,7 процента, сообщает CNBC. При этом в дальнейшем компания планирует полное приобретение.

За первый транш Liberty Media заплатила около четырех миллиардов долларов. Выкуп остальной доли основного акционера "Формулы-1" планируется в ближайшие недели, общая стоимость должна составить примерно восемь миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что при смене владельцев генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун сохранит свою должность.