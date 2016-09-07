23:59 7 сентября | ФОРМУЛА-1

Американская корпорация подтвердила приобретение 18,7 процента акций "Формулы-1"

0
0
0
2

Американская корпорация Liberty Media подтвердила приобретение доли акций "Формулы-1" в размере 18,7 процента, сообщает CNBC. При этом в дальнейшем компания планирует полное приобретение.

За первый транш Liberty Media заплатила около четырех миллиардов долларов. Выкуп остальной доли основного акционера "Формулы-1" планируется в ближайшие недели, общая стоимость должна составить примерно восемь миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что при смене владельцев генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун сохранит свою должность.

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

dsg346ef

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

01:08

lexxxus

Ну может хоть прекратят эту вакханалию с безопасностью, с детства смотрю формулу, но последние сезоны это убийство, пилотов нет, остались шоферы, единственный кто пытается пилотировать, оказывается не в почете. Давно перешел на Moto GP, там тоже углубились в безопасность, но зрелищность не потеряли, а формулу превратили в детский сад

00:34

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ