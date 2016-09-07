Американская корпорация подтвердила приобретение 18,7 процента акций "Формулы-1"

Американская корпорация Liberty Media подтвердила приобретение доли акций "Формулы-1" в размере 18,7 процента, сообщает CNBC. При этом в дальнейшем компания планирует полное приобретение.
За первый транш Liberty Media заплатила около четырех миллиардов долларов. Выкуп остальной доли основного акционера "Формулы-1" планируется в ближайшие недели, общая стоимость должна составить примерно восемь миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что при смене владельцев генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун сохранит свою должность.
dsg346ef
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
01:08
lexxxus
Ну может хоть прекратят эту вакханалию с безопасностью, с детства смотрю формулу, но последние сезоны это убийство, пилотов нет, остались шоферы, единственный кто пытается пилотировать, оказывается не в почете. Давно перешел на Moto GP, там тоже углубились в безопасность, но зрелищность не потеряли, а формулу превратили в детский сад
00:34