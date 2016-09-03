17:01 | ФОРМУЛА-1

Американская компания в ближайшее время может выкупить права на "Формулу-1"

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Американская компания "Либерти Медиа" в ближайшее время выкупит права на чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, первый транш может быть осуществлен уже 6 сентября. Всего права на "Формулу-1" обойдутся американской компании в 8,5 миллиарда долларов.

Также сообщается, что в случае продажи "Формулы-1" со своего поста уйдет генеральный промоутер "Королевских гонок" Берни Экклстоун.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джерри. Без Тома.

Вот меньше всего хочется видеть америкосов хозяевами Ф-1. Нашли, куда присосаться, пиявки.

17:15

Джерри. Без Тома.

П_о_в_а_р Гран-при Сочи дисквалифицировано, ибо мельдоний в бак сыпят. ======== Угу. И ФСБ-ной мочой трассу моют.

17:13

П_о_в_а_р

Гран-при Сочи дисквалифицировано, ибо мельдоний в бак сыпят.

17:10

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