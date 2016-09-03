Американская компания в ближайшее время может выкупить права на "Формулу-1"

Американская компания "Либерти Медиа" в ближайшее время выкупит права на чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, первый транш может быть осуществлен уже 6 сентября. Всего права на "Формулу-1" обойдутся американской компании в 8,5 миллиарда долларов.
Также сообщается, что в случае продажи "Формулы-1" со своего поста уйдет генеральный промоутер "Королевских гонок" Берни Экклстоун.
Джерри. Без Тома.
Вот меньше всего хочется видеть америкосов хозяевами Ф-1. Нашли, куда присосаться, пиявки.
17:15
Джерри. Без Тома.
П_о_в_а_р Гран-при Сочи дисквалифицировано, ибо мельдоний в бак сыпят. ======== Угу. И ФСБ-ной мочой трассу моют.
17:13
П_о_в_а_р
Гран-при Сочи дисквалифицировано, ибо мельдоний в бак сыпят.
17:10