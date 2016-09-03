Американская компания в ближайшее время может выкупить права на "Формулу-1"

Американская компания "Либерти Медиа" в ближайшее время выкупит права на чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, первый транш может быть осуществлен уже 6 сентября. Всего права на "Формулу-1" обойдутся американской компании в 8,5 миллиарда долларов.

Также сообщается, что в случае продажи "Формулы-1" со своего поста уйдет генеральный промоутер "Королевских гонок" Берни Экклстоун.