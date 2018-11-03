Алонсо сядет за руль машины NASCAR в Бахрейне

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо сядет за руль машины NASCAR. Испанец проедет на трассе в Бахрейне за рулем машины Джимми Джонсона сразу после окончания последнего этапа чемпионата мира в "Формуле-1" – "Гран-при Абу-Даби". Джонсон в свою очередь проедет несколько кругов за рулем болида "Макларена".

Для этой акции Джонсон будет готовиться на симуляторе после 18 ноября, когда завершится сезон в NASCAR. Сама акция пройдет 26 ноября.