Алонсо сможет тестировать "Макларен" в 2019 году

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун не исключил, что Фернандо Алонсо станет резервным пилотом команды в следующем сезоне. Ранее испанец объявил, что покинет "Формулу-1" и будет участвовать в других сериях.

– Фернандо очень умный парень и опытный пилот, – цитирует F1i Брауна. – Он любит "Формулу-1", любит гоночные трассы. Когда он не участвует в гонках "Формулы-1" или WEC, непременно посещает гонки IndyCar или картинг. Поэтому я думаю, что мы его сможем увидеть в "Макларене" в следующем году. Он останется в нашей семье и будет помогать нашим пилотам. Он хорошо знает Сайнса и познакомился с Норрисом. Его помощь нам пригодится. Его опыт будет очень ценным для нас. Если он захочет поучаствовать в тестах, мы дадим ему такую возможность. Прислушаемся к его впечатлениям.