Алонсо прошел обязательные тесты перед гонкой "500 миль Индианаполиса"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо получил допуск к гонке "500 миль Индианаполиса". Для этого испанцу пришлось пройти обязательные "курсы новичка". Испытания состояли из трех этапов. На первом этапе Алонсо проехал за рулем болида команды "Андретти" десять кругов при средней скорости 330 – 338 км/ч, потом 15 кругов на скорости 338 – 346 км/ч, а напоследок 15 кругов на скорости свыше 346 км/ч.

Алонсо потребовался 51 круг, чтобы последовательно пройти все три этапа и получить допуск к гонке. Максимальная показанная им скорость составила 353,5 км/ч. Затем Алонсо продолжил работу с инженерами и на трассе для дальнейшей адаптации к болиду.