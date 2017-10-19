Алонсо продлит контракт с "Маклареном"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо продлит контракт с командой, информирует autobild.de. Его зарплата по новому соглашению составит 30 миллионов евро в год.

Напомним, что его настоящий договор истекает по окончании этого сезона. Одно из требований 36-летнего испанского гонщика заключалось в том, чтобы команда перешла на новые двигатели. Оно было удовлетворено - "Макларен" прекращает сотрудничество с "Хонда" и в новом сезоне перейдет на силовые установки "Рено".