Алонсо побил два рекорда Шумахера в "Формуле-1"

На прошедшем "Гран-при Австрии" пилот "Макларена" Фернандо Алонсо побил сразу два рекорда бывшего гонщика "Феррари" Михаэля Шумахера, сообщает f1news.

Алонсо обогнал Шумахера по количеству километров, которые он проехал за всю карьеру в "Формуле-1": теперь на счету Алонсо 81 394 километра, у немецкого пилота – 81 208. Также гонщик "Макларена" стал первым по числу финишей – 238 против 237.

Шумахер выступал в "Формуле-1" с 1991 по 2012 годы, завоевав за свою карьеру семь чемпионских титулов. Двукратный чемпион Алонсо пришел в серию в 2001 году.