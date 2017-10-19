Алонсо остался в "Макларене" на следующий сезон

Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо останется в "Макларене" на сезон-2018, сообщает официальный Твиттер команды. Таким образом, он впервые с 2009 года будет пилотировать болид с двигателем "Рено", с которым "Макларен" заключил соглашение после трехлетнего сотрудничества с "Хондой".

- Сердце подсказывало, что я должен оостаться. Это великолепная команда, в которой я чувствую себя как дома, - цитирует пресс-служба "Макларена" Алонсо. - Несколько сезонов для нас были тяжелыми, но мы не забыли, как побеждать.

Алонсо" становился чеммпионом "Формулы-1" в сезонах-2005 и 2006 в составе "Рено". За "Макларен" он выступает с 2015 года.