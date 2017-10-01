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11:08 | Формула-1

Алонсо - о Магнуссене: "Что за идиот! Хюлькенберг был прав"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался недоволен действиям Кевина Магнуссена на "Хаасе" во время "Гран-при Малайзии". Болиды зацепились передними колесами, когда Алонсо пытался выйти вперед.

"Что этот парень творит?" - возмутился Магнуссен. 

"Что за идиот! Хюлькенберг был прав!" - более категорично выразился Алонсо.

После финиша "Гран-при Венгрии" Хюлькенберг и Магнуссен повздорили в прямом эфире из-за столкновения на трассе.

Трансляция "Гран-при Малайзии"

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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george64

А то, что сам Алонсо поехал прямо, когда нужно было еще полчаса назад повернуть налево, это ничего?

11:52