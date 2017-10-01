Алонсо - о Магнуссене: "Что за идиот! Хюлькенберг был прав"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался недоволен действиям Кевина Магнуссена на "Хаасе" во время "Гран-при Малайзии". Болиды зацепились передними колесами, когда Алонсо пытался выйти вперед.

"Что этот парень творит?" - возмутился Магнуссен.

"Что за идиот! Хюлькенберг был прав!" - более категорично выразился Алонсо.

После финиша "Гран-при Венгрии" Хюлькенберг и Магнуссен повздорили в прямом эфире из-за столкновения на трассе.