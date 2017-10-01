Алонсо - о Магнуссене: "Что за идиот! Хюлькенберг был прав"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался недоволен действиям Кевина Магнуссена на "Хаасе" во время "Гран-при Малайзии". Болиды зацепились передними колесами, когда Алонсо пытался выйти вперед.
"Что этот парень творит?" - возмутился Магнуссен.
"Что за идиот! Хюлькенберг был прав!" - более категорично выразился Алонсо.
После финиша "Гран-при Венгрии" Хюлькенберг и Магнуссен повздорили в прямом эфире из-за столкновения на трассе.
📻 ALO: "What an idiot - Hulkenberg was right!" 😠– Formula 1 (@F1) 1 октября 2017 г.
📻 MAG: "What is this guy doing?" 😠#F1 #MalaysiaGP 🇲🇾 pic.twitter.com/qZTm9GYRVa
george64
А то, что сам Алонсо поехал прямо, когда нужно было еще полчаса назад повернуть налево, это ничего?
11:52