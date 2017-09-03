Алонсо – о борьбе с Палмером: "Судьи отвлеклись на пиво"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо после "Гран-при Италии" заявил, что гонщик "Рено" Джолион Палмер получил слишком мягкое наказание за срезку шиканы, информирует Motorsport. Во время гонки в Монце Алонсо и Палмер бок о бок вошли в шикану, британцу пришлось ее срезать, после возвращения на трассу он оказался впереди испанца. Судьи наказали Палмера пятисекундным штрафом, на что Алонсо по радио воскликнул: "Это шутка! Пять секунд – это шутка!"

– Мы подъехали к шикане бок о бок, – сказал Алонсо после гонки. – Мы поздно затормозили, но мне удалось вписаться в поворот, а ему нет. Он срезал и остался впереди. Обычно в правилах с этим все четко: если две машины бок о бок едут в шикане и один ее проходит нормально, а второй нет, надо вернуть позицию. Но в этот раз в FIA, должно быть, пили пиво. Пяти штрафных секунд было недостаточно. У нас были проблемы с перегревом коробки передач, а видеть Джолиона впереди еще три или четыре круга... В футболе, если ты берешь мяч руками, это пенальти и всегда должно оставаться пенальти.

В свою очередь сам Палмер заявил, что Алонсо вынудил его выехать за пределы трассы.

– Когда мы входили в поворот, я был впереди, – подчеркнул Палмер. – Он затормозил очень поздно и выпихнул меня за пределы трассы. Я предполагал, что такое может произойти: у нас было большое обсуждение, на котором было сказано, что если соперник находится внутри, надо притормозить. Да, ты впереди на апексе, но другому парню некуда деваться – только врезаться в тебя или срезать поворот. Я срезал, вышел бок о бок с ним и нормально проехал следующий поворот. Уверен, на следующей гонке это снова будут обсуждать, потому что Фернандо недоволен, но мне плевать.

Отметим, что Палмер не финишировал, сойдя из-за механических неполадок. "Карма", – сказал Алонсо по радио, когда ему сообщили об этом. Впрочем, и сам испанец не добрался до финиша – команда попросила его сойти.

Любопытно, что на параде пилотов перед гонкой у Алонсо сломалась машина, на которой его должны были везти перед трибунами, после чего его подвез именно Палмер. "Да, это, кажется, был лучший круг за весь день", – прокомментировал этот эпизод Алонсо.