Алонсо не будет в "Мерседесе"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо не станет гонщиком "Мерседеса". Об этом сообщил менеджер испанского спортсмена Флавио Бриаторе. После того, как на прошлой неделе о завершении карьеры объявил действующий чемпион мира Нико Росберг, Алонсо назывался среди кандидатов на место в немецкой комнаде.
"У нас соглашение с "Маклареном", и мы собираемся уважать этот контракт", – приводит BBC слова Бриаторе.
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Только Феттель, только хардкор. даешь две какашки в одной команде! Хотя на эту роль и Алонсо бы сгодился.
18:44