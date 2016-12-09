18:21 | ФОРМУЛА-1

Алонсо не будет в "Мерседесе"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо не станет гонщиком "Мерседеса". Об этом сообщил менеджер испанского спортсмена Флавио Бриаторе. После того, как на прошлой неделе о завершении карьеры объявил действующий чемпион мира Нико Росберг, Алонсо назывался среди кандидатов на место в немецкой комнаде.

"У нас соглашение с "Маклареном", и мы собираемся уважать этот контракт", – приводит BBC слова Бриаторе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ale}{andro

Только Феттель, только хардкор. даешь две какашки в одной команде! Хотя на эту роль и Алонсо бы сгодился.

18:44

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