Алонсо не будет в "Мерседесе"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо не станет гонщиком "Мерседеса". Об этом сообщил менеджер испанского спортсмена Флавио Бриаторе. После того, как на прошлой неделе о завершении карьеры объявил действующий чемпион мира Нико Росберг, Алонсо назывался среди кандидатов на место в немецкой комнаде.

"У нас соглашение с "Маклареном", и мы собираемся уважать этот контракт", – приводит BBC слова Бриаторе.