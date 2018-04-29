Алонсо назвал Сироткина "глупым парнем"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо во время "Гран-при Азербайджана" прокомментировал столкновение Нико Хюлькенберга с Сергеем Сироткиным, которое завершилось сходом россиянина. Отметим, что на трассе в Баку есть очень узкие участки.
– Какой глупый парень, – сказал Алонсо по радио. – Он сам закрыл путь. Я не понимаю.
– Видим, что на твоей машине повреждено днище, – ответили инженеру Алонсо.
– Невероятно, – продолжал ругаться на Сироткина Алонсо. – Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм.
Carambola Hulkenberg – Sirotkin – Alonso #AzerbaijanGP pic.twitter.com/CKC4l5YLZL– 🇪🇸VictorF1 (@g3of1) April 29, 2018
ash666
а зачем один и тот же никнейм копирует один и тот же комментарий в разных новостях?)
17:03
Колючий Пушистик
Сироткину видимо в мотоциклиста надо было превратиться. Или в призрак. Только тогда два дебила его бы не зажали.
17:01
Пельменьгуб - Шабашник
Совершенно правильное название.... Будет теперь сиротинушка на скамейке запасных сопельки на кулачок наматывать!!! ТАК позорно турнир не начинали ни плохо--говорящий по--русски ""куат", ни "виталик"!!!!!
16:50
NicolasHomme
Сироткина в стиле феррари-РБ взяли в коробочку.
16:39
maks55555
Niсk---Конечно попутал, как же иначе?)))
16:38
Женек10
Niсk Алонсо не мог видеть хюлька
16:20
Niсk
Алонсо берега не попутал?
16:01