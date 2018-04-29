Алонсо назвал Сироткина "глупым парнем"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо во время "Гран-при Азербайджана" прокомментировал столкновение Нико Хюлькенберга с Сергеем Сироткиным, которое завершилось сходом россиянина. Отметим, что на трассе в Баку есть очень узкие участки.

– Какой глупый парень, – сказал Алонсо по радио. – Он сам закрыл путь. Я не понимаю.

– Видим, что на твоей машине повреждено днище, – ответили инженеру Алонсо.

– Невероятно, – продолжал ругаться на Сироткина Алонсо. – Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм.