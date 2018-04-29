15:52 | Формула-1

Алонсо назвал Сироткина "глупым парнем"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо во время "Гран-при Азербайджана" прокомментировал столкновение Нико Хюлькенберга с Сергеем Сироткиным, которое завершилось сходом россиянина. Отметим, что на трассе в Баку есть очень узкие участки.

– Какой глупый парень, – сказал Алонсо по радио. – Он сам закрыл путь. Я не понимаю.

– Видим, что на твоей машине повреждено днище, – ответили инженеру Алонсо.

– Невероятно, – продолжал ругаться на Сироткина Алонсо. – Осторожно прошел два поворота, чтобы в него врезались. Идиотизм.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ash666

а зачем один и тот же никнейм копирует один и тот же комментарий в разных новостях?)

17:03

Колючий Пушистик

Сироткину видимо в мотоциклиста надо было превратиться. Или в призрак. Только тогда два дебила его бы не зажали.

17:01

Пельменьгуб - Шабашник

Совершенно правильное название.... Будет теперь сиротинушка на скамейке запасных сопельки на кулачок наматывать!!! ТАК позорно турнир не начинали ни плохо--говорящий по--русски ""куат", ни "виталик"!!!!!

16:50

NicolasHomme

Сироткина в стиле феррари-РБ взяли в коробочку.

16:39

maks55555

Niсk---Конечно попутал, как же иначе?)))

16:38

Женек10

Niсk Алонсо не мог видеть хюлька

16:20

Niсk

Алонсо берега не попутал?

16:01

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