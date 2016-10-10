21:16 | ФОРМУЛА-1

Алонсо и "Макларен" дискутируют на тему продления контракта

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"Макларена" хочет уговорить пилота Фернандо Алонсо продлить контракт как минимум до конца сезона-2020, утверждает Marca. Действующее соглашение сторон завершается в 2017 году, после чего, вероятно, испанец завершит карьеру, на что он сам неоднократно намекал.

Руководство команды и 35-летний гонщик в Японии провели неформальные переговоры в Японии. Алонсо настаивает, что хотел бы иметь конкурентоспособный болид уже в следующем сезоне, тогда как "Макларен" уверяет, что пилот будет бороться за высокие позиции, но только с сезона-2018.

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