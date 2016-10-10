Алонсо и "Макларен" дискутируют на тему продления контракта

"Макларена" хочет уговорить пилота Фернандо Алонсо продлить контракт как минимум до конца сезона-2020, утверждает Marca. Действующее соглашение сторон завершается в 2017 году, после чего, вероятно, испанец завершит карьеру, на что он сам неоднократно намекал.

Руководство команды и 35-летний гонщик в Японии провели неформальные переговоры в Японии. Алонсо настаивает, что хотел бы иметь конкурентоспособный болид уже в следующем сезоне, тогда как "Макларен" уверяет, что пилот будет бороться за высокие позиции, но только с сезона-2018.