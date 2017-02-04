Алессандро Дзанарди: "Раньше были пилоты-художники, но сейчас их наказывали бы стюарды"

Бывший пилот "Формулы-1" Алессандро Дзанарди считает, что новые владельцы "Королевских гонок" должны сделать их зрелищнее. По его мнению, действующие правила слишком жестко ограничивают гонщиков в действиях на трассе.

– "Формула-1" сегодня немного скучна, – цитирует La Gazzetta dello Sport Дзанарди. – Сейчас стюарды хотят быть главными действующими лицами. Все помнят меня за обгон, который я совершил на грани в 1996 году. Но сейчас такое действие было бы невозможно. Дирекция гонки наказала бы за это. Правила изменились, поэтому все решают машины. В 90-е годы все было в руках пилота. Тогда были настоящие пилоты-художники. Но сейчас их наказывали бы, сейчас гонщики не могут рисковать. И страдает зрелищность.