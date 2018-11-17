Ален Прост: "Вольфф критикует "Рено", но почему "Мерседес" не подписал Окона вместо Боттаса?"

Консультант "Рено" Ален Прост выразил недовольство словами главы "Мерседеса" Тото Вольффа, который считает, что французской команде не хватило смелости подписать Эстебана Окона на 2019 год. Француз имеет статус пилота программы развития "Мерседеса", и он якобы вел переговоры с "Рено" и "Маклареном", но они в итоге отказались от его услуг.

– У Эстебана с нами не было подписанного договора о намерениях, – цитирует L’Equipe Проста. – Мы обсуждали с ним контракт, да. Он нас интересовал. Но он пилот "Мерседеса". И меня раздражали разговоры о том, что "Мерседес" предоставит Окона "Рено". Это исковерканное представление. Мы бы подписали с ним полноценный контракт на два года. И без "Мерседеса". Но тут появился вариант с Риккьярдо, и с ним все сложилось хорошо.

Я не сомневаюсь в таланте Окона. Проблема в том, что он не наш пилот, его карьерой продолжает управлять "Мерседес". А "Рено" – заводская команда, ей нужны свои чемпионы.

Вольфф критикует "Рено", но почему "Мерседес" не подписал Окона вместо Боттаса на 2019 год? Им бы лучше научиться справляться со своими пилотами, а не учить и обвинять других. Если у вас нет места, то воспользуйтесь своими клиентскими командами, дайте своему пилоту практику. Иначе зачем его держать?