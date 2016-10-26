12:40 | ФОРМУЛА-1

Ален Прост: "Видимо, "Ред Булл" продлением контракта отблагодарил Квята"

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Четырехкратный чемпион мира Ален Прост признался, что не понимает, почему в "Торо Россо" решили оставить на следующий сезон Даниила Квята. Он предполагал, что россиянина заменят на Пьера Гасли.

– В этом году с Квятом уже поступили жестко, переведя его из "Ред Булла" в "Торо Россо", чтобы расчистить место для Ферстаппена, – цитирует F1i Проста. – Пожалуй, продление контракта – такой способ отблагодарить Квята, пусть он и не провел сильный сезон. Мы все думали, что Гасли займет его место. Но в команде даже не дождались конца сезона в GP2. Это трудно понять, но у "Ред Булла" такое бывает. У них своя логика, ее можно только принимать.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Союз Аполлонович

АЛЕНА ПРОСТА: "ВИДИМО, "РЕД БУЛЛ" ПРОДЛЕНИЕМ КОНТРАКТА ОТБЛАГОДАРИЛ КВЯТА". Когда Прост успел стать Алёной?

12:48

RoyalHunter

кто такая Алена Проста? :))))

12:47

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