Ален Прост: "Видимо, "Ред Булл" продлением контракта отблагодарил Квята"

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост признался, что не понимает, почему в "Торо Россо" решили оставить на следующий сезон Даниила Квята. Он предполагал, что россиянина заменят на Пьера Гасли.

– В этом году с Квятом уже поступили жестко, переведя его из "Ред Булла" в "Торо Россо", чтобы расчистить место для Ферстаппена, – цитирует F1i Проста. – Пожалуй, продление контракта – такой способ отблагодарить Квята, пусть он и не провел сильный сезон. Мы все думали, что Гасли займет его место. Но в команде даже не дождались конца сезона в GP2. Это трудно понять, но у "Ред Булла" такое бывает. У них своя логика, ее можно только принимать.