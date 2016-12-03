Ален Прост: "Росберг выбрал прекрасный способ уйти"

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост похвалил Нико Росберга за манеру, в которой тот завершил карьеру, завоевав первый титул в этом году. Француз в 1993 году сделал то же самое, уйдя из гонок после завоевания четвертого чемпионства.

– Прекрасный способ уйти – когда стал чемпионом, – цитирует F1i Проста. – Я понимаю его чувства. Это мужественное решение. Никто не увидит, как этот чемпион мира проигрывает. Он ушел на пике. В любом случае нужно уважать такое решение. У него наверняка есть еще цели и желания в жизни. Он будет посвящать больше времени семье.