Ален Прост: "Райкконен в этом году на уровне Феттеля"

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост считает, что в нынешнем сезоне Кими Райкконен выступает лучше, чем в прошлом. По его словам, это поможет "Феррари" в борьбе с "Мерседесом".

– В этом году "Мерседес" и "Ред Булл" на предсезонных тестах выглядели лучше "Феррари", но итальянцы смогли быстро найти нужный баланс и показывают лучшую скорость, – цитирует F1i Проста. – Райкконен выступает на уровне Феттеля. Это очень поможет "Феррари", возможно, выиграть чемпионат. В этом году шесть пилотов из трех ведущих команд могут на разных трассах бороться на равных.