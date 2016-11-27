14:04 | ФОРМУЛА-1

Ален Прост: "К Росбергу относятся так, как относились ко мне во время борьбы с Сенной"

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Четырехкратный чемпион мира Ален Прост считает, что пилоту "Мерседеса" Нико Росбергу приходится прикладывать огромные усилия, чтобы выступать на уровне своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона. В преддверии решающей гонки сезона Прост высказал мнение, что давление ощущает лидер личного зачета, а не британец.

 
Нико РОСБЕРГ (слева) и Льюис ХЭМИЛТОН.Смертельная дуэль: Росберг или Хэмилтон?

– Льюис – потрясающий гонщик, мы все это знаем, – цитирует F1News Росберга. – Росбергу приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы выступать на его уровне. Хэмилтон очень силен, он – один из лучших. Мне хотелось бы, чтобы он завоевал четыре титула, он этого заслуживает.

Журналисты, зрители – все думают, что Росберг сильно уступает Хэмилтону. Психологически с этим очень сложно справиться, особенно, когда Льюис – ваш непосредственный соперник. Я был в похожей ситуации в 1989-м, когда все поддерживали Сенну. К Нико относятся так, как в свое время относились ко мне, я понимаю, что он чувствует.

Если Росберг выиграет титул, то в следующем году ситуация может измениться. Мог ли он выступать лучше, если бы все его поддерживали? Мы не знаем. Именно поэтому я хотел бы, чтобы чемпионом стал именно Нико – а затем мы посмотрим.

В зависимости от того, как пройдет старт, гонка может получиться легкой для Нико. Но, возможно, "Ред Булл" или "Феррари" гораздо меньше уступают "Мерседесу", и тогда мы увидим борьбу трех или четырех машин. В плане прессинга это будет совершенно другая ситуация.

Прессинг чувствует Нико, а не Льюис. Росбергу сложно максимально атаковать – лучше остаться вторым и не рисковать. Это нормально, и мы не можем его в этом упрекать. Проблемы начнутся, если позади окажутся Феттель, Ферстаппен, Райкконен или Риккьярдо. Справиться с этим будет нелегко.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/news/f1-117114.html

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