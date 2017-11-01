Ален Прост: "Говорить о семи титулах для Хэмилтона - это слишком"

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост считает, что Льюису Хэмилтону рано думать о следующих чемпионских титулах. Британец досрочно после "Гран-при Мексики" завоевал свой четвертый титул в карьере.

– Пилот никогда не скажет, есть ли у него цель стать семикратным чемпионом мира, как Шумахер, – цитирует L’Equipe Проста. – Когда у вас четыре титула, вы думаете о пятом, и это уже тоже далековато. Вы идете от гонки к гонке. Тесты, квалификации, гонки… По-другому пилот и не должен подходить к этому. Говорить о семи титулах – это слишком.

Рекорды созданы для того, чтобы их били. Хэмилтон обновил некоторые рекорды, которые касались неприкасаемыми. Например, по числу побед в квалификациях. Нужно понимать, что гонок все больше и больше, машины более надежные, поэтому споры фанатов о таланте гонщиков разных поколений не имеют смысла. У каждого своя правда, свои условия.