26 июля пройдет голосование о проведении "Гран-при Майами"

Голосование о подписании соглашения с "Формулой-1" по поводу проведения "Гран-при Майами" пройдет 26 июля, информирует motorsport.com. Срок возможного соглашения будет подписан по схеме "10+10", что подразумевает проведение "Гран-при" с октября 2019 года по октябрь 2029-го (11 гонок) с опцией продления еще на десять лет.

Контракт с "Формулой-1" получит одобрение, если на слушаниях за него проголосуют четыре из пяти членов комиссии. При этом мэр города Фрэнсис Суарес, который является сторонником проведения этапа, не получит права голоса.