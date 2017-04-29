Жан Тодт: "Популярность автоспорта в России растет"

Президент Федерации автомобильного спорта (ФИА) Жан Тодт считает, что Россия должна регулярно проводить не только этап "Формулы-1", но и другие автомобильные чемпионаты. Напомним, что "Королевские гонки" автодром в Сочи принимает с 2014 года.

– Автоспорт в России становится все популярнее, он развивается, – отметил Тодт. – У вас огромная страна с большим населением, и я надеюсь, что в скором времени здесь могут пройти и другие автомобильные чемпионаты. Кроме того, я считаю важным одновременно продвигать и пропагандировать идею безопасности на дорогах. Ведь каждый год в автокатастрофах множество людей погибает. Считаю, что автоспорт должен быть проводником идей безопасности дорожного движения в том числе. (Мария МАРКОВА)