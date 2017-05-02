Юсуке Хасегава: "На машине Алонсо не работала система рекуперации энергии"

Глава спортивной программы "Хонды" Юсуке Хасегава объяснил, почему пилот "Макларена" Фернандо Алонсо не смог стартовать в гонке "Гран-при России". Болид испанца заглох после установочного круга.

– Когда он начал установочный круг, мы столкнулись с проблемой рекуперации энергии. Этот блок не работал, – цитирует F1i Хасегаву. – Мы попросили Алонсо перезагрузить систему, но она не заработала. Потом попытались перезапустить всю силовую установку, но это привело к тому, что машина заглохла. Я не уверен, что такая проблема ранее была в нынешнем сезоне. Нужно все проанализировать.