ВТБ будет титульным спонсором "Гран-при России" на протяжении 9 лет

Зааместитель председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что банк будет спонсировать российский этап "Формулы-1" на протяжении девяти лет. Группа ВТБ стала титульным партнером "Гран-при России" в феврале.

– "Формула-1" – это одно из самых интересных соревнований в мире, – цитирует ТАСС Титова. – Очевидно, оно в нашей стране недооценено, но со всех точек зрения требует внимательного и очень серьезного отношения. Мы сюда пришли надолго – контракт рассчитан на девять лет. Думаю, мы за это время сумеем поменять ситуацию в хорошую сторону.