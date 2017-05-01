Виталий Петров: "Не стоит торопиться и причислять Боттаса к претендентам на титул"

Первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров подчеркнул, что победитель "Гран-при России" гонщик "Мерседеса" Валттери Боттаса отлично провел уик-энд. Однако, по словам Петрова, пока еще рано говорить о финне как о претенденте на победу в чемпионате.

– Боттас провел практически идеальный уик-энд, – приводит Motorsport слова Петрова. – Сейчас нет никакого смысла обращать внимание на незначительные помарки. В целом он был очень силен – как и в прежние годы в Сочи, и использовал собственный шанс, когда он представился. Классное выступление, никаких претензий к нему быть не может.

Я бы не стал торопиться с выводами и относительно Боттаса и его претензий на титул. Они не стали ни больше, ни меньше после этого уик-энда. У всех гонщиков, которые выступают за "Мерседес" и "Феррари", есть шансы. Валттери отлично провел этап в Сочи. Но давайте пока на этом и остановимся. О борьбе в чемпионате еще говорить очень рано.